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    Voltatron AG wächst: Christian Eibach wird Vertriebschef für globales Wachstum

    Mit einem erfahrenen Vertriebsstrategen an der Spitze stellt Voltatron die Weichen für profitables Wachstum, stärkere Internationalisierung und ein robusteres Wertschöpfungsnetzwerk.

    Voltatron AG wächst: Christian Eibach wird Vertriebschef für globales Wachstum
    Foto: keBu.Medien - stock.adobe.com
    • Christian Eibach wird mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zum neuen Vorstandsmitglied und Chief Sales Officer (CSO) der Voltatron AG bestellt und übernimmt die globale Vertriebsverantwortung auf Vorstandsebene.
    • Sein Auftrag: Stärkung des organischen Umsatzwachstums und systematische Erschließung internationaler Märkte zur Verbreiterung des Kundenportfolios und Verbesserung des Marktzugangs.
    • Eibach bringt langjährige, internationale Vertriebserfahrung im EMS-Markt mit und hat als Executive Vice President bei einem börsennotierten Wettbewerber erfolgreich Vertriebsorganisationen aufgebaut und skaliert.
    • Strategische Ausrichtung: Ausbau der Produktions‑ und Technologiestandorte in Deutschland als Wertschöpfungsrückgrat sowie gezielte Ansprache neuer industrieller Zukunftsmärkte und Optimierung der Wertschöpfung über Lieferanten‑ und Partnernetzwerke.
    • Schwerpunkt Asien‑Pazifik: Beschleunigte Expansion durch die neu gegründete VEMCOM Solutions GmbH und eine im Aufbau befindliche lokale Präsenz in China zur Stärkung des Marktzugangs und zur Optimierung von Kosten und Lieferzeiten.
    • Nach einem Umsatzsprung durch M&A im Vorjahr will Voltatron künftig stärker auf organisches Wachstum und sukzessive Internationalisierung setzen, bleibt aber offen für gezielte Zukäufe zur Erweiterung von Kompetenzen, Skaleneffekten und Stärkung der Lieferkettenresilienz.

    Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenmitteilung zum 31. März 2026 - 1. Quartal, bei Voltatron ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von Voltatron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,9975EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,71 % im Minus.


    Voltatron

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