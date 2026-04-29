ROUNDUP
Hypoport legt im ersten Quartal zu - Aktie trotz Gewinnen 2026 schwach
- Rohertrag +7,6% auf 71 Mio Euro im ersten Quartal
- Ebit stieg auf 12,1 Mio Euro von 8,6 Mio vorher
- Financing Ebit 0,5 auf 2,1 Mio und Rohertrag 18 Mio
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat im ersten Quartal in allen Bereichen zugelegt. Der Rohertrag sei im Jahresvergleich insgesamt um rund 7,6 Prozent auf 71 Millionen Euro gewachsen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss in Berlin mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe sich mit 12,1 Millionen Euro noch deutlich stärker verbessert. Ein Jahr zuvor wurden operativ 8,6 Millionen erwirtschaftet. Die positive Entwicklung sei von allen drei operativen Segmenten getragen worden, hieß es weiter.
Am Finanzmarkt war die Reaktion am Mittwoch positiv. Die Aktie legte gegen Mittag um 2,1 Prozent auf 82,20 Euro zu. Der SDax mit den kleineren Werten in Deutschland lag zur gleichen Zeit nur moderat im Plus. Trotz der Kursgewinne am Mittwoch ist Hypoport mit einem Abschlag von rund 36 Prozent im laufenden Jahr der zweitschwächste SDax-Titel. Höhere Zinsen auch im Zuge des Iran-Kriegs mit dem Ölpreisschub belasten den Kurs seit längerem.
Laut Angaben von Hypoport vom Vorabend wuchs der Rohertrag im Segment Real Estate & Mortgage Platforms von 41 auf 43 Millionen Euro im ersten Quartal. Das operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich hier um eine Million auf 13,7 Millionen Euro. Deutlich kräftiger war das Ertragswachstum im Segment Financing Platforms. Das Ebit sprang hier von 0,5 auf 2,1 Millionen Euro. Der Rohertrag erhöhte sich um zwei Millionen auf 18 Millionen Euro. Das Segment Insurance Platforms verzeichnete beim Rohertrag mit 9 Millionen Euro eine Steigerung um eine Million. Das operative Ergebnis verdreifachte sich hier mit 0,6 Millionen Euro.
Die finalen Ergebnisse für das erste Quartal sollen weiter am 11. Mai veröffentlicht werden./jha/err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 17.664 auf Ariva Indikation (29. April 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +0,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,98 %.
Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 568,67 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +93,24 %/+284,06 % bedeutet.
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Community Beiträge zu HYPOPORT - 549336 - DE0005493365
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https://www.eqs-news.com/de/news/ad-hoc/hypoport-se-rohertragswachstum-und-deutliche-ebit-steigerung-im-ersten-quartal-2026/36492175-b5fa-4e43-a653-316571b711f9_de?redirect=true
Alle festgestellten Zahlen liegen über dem Vorjahr! 👍
👍
Das Europace Transaktionsvolumen für Immobilienfinanzierung blieb auf dem Niveau des starken Vorjahresquartals.
Es gab die höchste Wachstumsrate der privaten Immobilienfinanzierung bei den Genossenschaftsbanken und den Sparkassen!
Auch die Dynamik der Kundengewinnung auf der wohnungswirtschaftlichen Verwaltungsplattform setzte sich mit über 30% fort…
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/hypoport-se-starker-jahresauftakt-in-volatilen-maerkten/6a343251-c578-4960-99c4-5c92a34f8540_de?redirect=true