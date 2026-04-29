🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT

    ROUNDUP

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hypoport legt im ersten Quartal zu - Aktie trotz Gewinnen 2026 schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Rohertrag +7,6% auf 71 Mio Euro im ersten Quartal
    • Ebit stieg auf 12,1 Mio Euro von 8,6 Mio vorher
    • Financing Ebit 0,5 auf 2,1 Mio und Rohertrag 18 Mio
    ROUNDUP - Hypoport legt im ersten Quartal zu - Aktie trotz Gewinnen 2026 schwach
    Foto: Hypoport SE

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat im ersten Quartal in allen Bereichen zugelegt. Der Rohertrag sei im Jahresvergleich insgesamt um rund 7,6 Prozent auf 71 Millionen Euro gewachsen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss in Berlin mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe sich mit 12,1 Millionen Euro noch deutlich stärker verbessert. Ein Jahr zuvor wurden operativ 8,6 Millionen erwirtschaftet. Die positive Entwicklung sei von allen drei operativen Segmenten getragen worden, hieß es weiter.

    Am Finanzmarkt war die Reaktion am Mittwoch positiv. Die Aktie legte gegen Mittag um 2,1 Prozent auf 82,20 Euro zu. Der SDax mit den kleineren Werten in Deutschland lag zur gleichen Zeit nur moderat im Plus. Trotz der Kursgewinne am Mittwoch ist Hypoport mit einem Abschlag von rund 36 Prozent im laufenden Jahr der zweitschwächste SDax-Titel. Höhere Zinsen auch im Zuge des Iran-Kriegs mit dem Ölpreisschub belasten den Kurs seit längerem.

    Laut Angaben von Hypoport vom Vorabend wuchs der Rohertrag im Segment Real Estate & Mortgage Platforms von 41 auf 43 Millionen Euro im ersten Quartal. Das operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich hier um eine Million auf 13,7 Millionen Euro. Deutlich kräftiger war das Ertragswachstum im Segment Financing Platforms. Das Ebit sprang hier von 0,5 auf 2,1 Millionen Euro. Der Rohertrag erhöhte sich um zwei Millionen auf 18 Millionen Euro. Das Segment Insurance Platforms verzeichnete beim Rohertrag mit 9 Millionen Euro eine Steigerung um eine Million. Das operative Ergebnis verdreifachte sich hier mit 0,6 Millionen Euro.

    Die finalen Ergebnisse für das erste Quartal sollen weiter am 11. Mai veröffentlicht werden./jha/err/stk

    HYPOPORT

    -5,37 %
    +0,69 %
    +23,98 %
    -12,62 %
    -54,97 %
    -39,96 %
    -82,83 %
    +28,70 %
    +384,21 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336
    HYPOPORT direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 17.664 auf Ariva Indikation (29. April 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +0,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 568,67 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +93,24 %/+284,06 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HYPOPORT - 549336 - DE0005493365

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HYPOPORT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Hypoport legt im ersten Quartal zu - Aktie trotz Gewinnen 2026 schwach Der Finanzdienstleister Hypoport hat im ersten Quartal in allen Bereichen zugelegt. Der Rohertrag sei im Jahresvergleich insgesamt um rund 7,6 Prozent auf 71 Millionen Euro gewachsen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstagabend nach …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     