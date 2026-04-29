Leichte Verluste - Anleger bleiben vorsichtig

Am Mittag gab der EuroStoxx 50 0,58 Prozent auf 5.802,36 Punkten nach. Außerhalb des Währungsraums verlor der britischen FTSE 100 0,7 Prozent auf 10.260,02 Punkte. Der Schweizer SMI büßte 0,56 Prozent auf 13.076,62 Punkte ein.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten war am Mittwoch einmal mehr Zurückhaltung angesagt. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank und den Zahlen mehrerer großer US-Technologieunternehmen hielten sich Anleger zurück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Marktteilnehmer sprachen von einer ambivalenten Lage. "Einerseits übt der Konflikt im Nahen Osten über die Energiepreise einen hohen Druck auf die Wirtschaft und über die Inflationsentwicklungen und die Geldpolitik der großen Notenbanken aus", so Andreas Lipkow, Marktanalyst beim Broker CMC Markets. "Andererseits können viele Unternehmensdaten positiv überraschen und den trüben Konjunkturaussichten trotzen."

Stärkster Sektor waren die Telekomwerte. Deutsche Telekom profitierten von Quartalszahlen der Mobilfunk-Tochter T-Mobile US und legten um 1,6 Prozent zu. Hinzu kam die anhaltende Rekordjagd von Nokia . Barclays hatte das Kursziel massiv von 5,20 auf 8,00 Euro angehoben.

Finanzdienstleister wurden von den Gewinnen der UBS-Aktie gestützt, die um 4,5 Prozent anzog. Das Institut habe starke Ergebnisse vorgelegt, die von einer regen Kundenaktivität in verschiedenen Geschäftsbereichen profitiert habe, hieß es von der kanadischen RBC.

Ölwerte waren weiterhin gefragt. Neben anhaltend hohen Ölpreisen stützten die Zahlen von Totalenergies . Das Unternehmen hatte im ersten Quartal deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Deshalb wollen die Franzosen das Tempo ihrer Aktienrückkäufe wieder erhöhen und eine höhere Dividende für das erste Quartal ausschütten.

Verluste gab es dagegen erneut bei den Pharmawerten. Astrazeneca sanken um 1,4 Prozent. Analyst Darren Nathan von der Investmentplattform Hargreaves Lansdown sprach zwar von soliden Quartalszahlen. Allerdings sei das Zahlenwerk zu unspektakulär, um der Aktie, die derzeit in einer Seitwärtsbewegung feststecke, neue Impulse zu geben.

Ähnlich sah es bei GSK aus, die um 1,8 Prozent fielen. Dass der Pharmakonzern die Erwartungen übertroffen habe, scheine vor allem auf die aufgestockten US-Lagerbestände des Gürtelrose-Impfstoffs Shingrix sowie einmalige Einsparungen bei den Rechtskosten zurückzuführen zu sein, schrieb Analyst Zain Ebrahim von JPMorgan. Daher werte er den Zwischenbericht nur als moderat positiv.

Unter den ebenfalls schwächelnden Autowerten sanken Volvo Cars um 2,2 Prozent. Der Autobauer hadert weiter mit einer schwachen Nachfrage./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 27,24 auf Tradegate (29. April 2026, 12:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -6,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,46 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 133,52 Mrd.. Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +32,40 %/+54,47 % bedeutet.



