Attraktive Chance-Risiko: Onco-Innovations meldet Scale-up-Erfolg
Onco‑Innovations erreicht einen wichtigen Entwicklungssprung: Schlüsselzwischenprodukte für ONC010 wurden erfolgreich skaliert und ebnen den Weg zur ersten klinischen Studie.
Foto: adobe.stock.com
- Erfolgreiches Scale-up der Schlüsselzwischenprodukte A83 und B4 vom Labormaßstab in die Produktion im mittleren Maßstab zusammen mit Dalton Pharma Services; Nachweis von Robustheit, Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit; diese Zwischenprodukte sind Vorstufen für das API „A83B4C63“, das in der nanopartikelbasierten ONC010‑Formulierung verwendet wird.
- Meilenstein im CMC‑Programm (Chemistry, Manufacturing and Controls): das Scale-up sichert Materialversorgung für laufende präklinische Studien, Formulierungsentwicklung und die Vorbereitung eines IND‑Antrags sowie Prozessoptimierungen für zukünftige GMP‑Fertigung.
- Dalton Pharma Services fungierte als zentraler CDMO‑Partner für Prozessentwicklung und Scale‑up; weitere Partner im Programm sind Nucro‑Technics (präklinische Studien) und Avance Clinical (klinische Entwicklungsplanung/IND‑Dokumentation).
- Onco‑Innovations gründete die Tochter Onco‑Innovations AU Pty. Ltd. in Australien und arbeitet mit RDI Partners zusammen, um Phase‑I‑Aktivitäten vorzubereiten und Zugang zum australischen R&D Tax Incentive (bis zu 43,5 % Steuervorteil) zu ermöglichen.
- Klinische Planung: Vorbereitung einer First‑in‑Human/Phase‑1‑Studie für einen gegen Darmkrebs gerichteten ONC010‑Kandidaten (PNKP‑Inhibitor); geplante Abstimmung mit der US‑FDA als wichtiger regulatorischer Meilenstein.
- Hinweis zur Mitteilung: Es handelt sich um eine Marketingmitteilung mit finanziellen Interessenkonflikten; keine unabhängige Anlageberatung — Emittent ist Early‑Stage/Microcap mit hohem Risiko bis zum Totalverlust.
Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7370EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,66 % im
Plus.
+3,72 %
+1,22 %
+107,22 %
+15,66 %
-19,35 %
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