^CLIQ Digital AG / Schlagwort: Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe Cliq Digital AG beschließt Durchführung eines öffentlichen Teilrückerwerbsangebots für bis zu 51 % des Grundkapitals der Gesellschaft 29. Apr 2026 / 12:16 CET/CEST

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Cliq Digital AG beschließt Durchführung eines öffentlichen Teilrückerwerbsangebots für bis zu 51 % des Grundkapitals der Gesellschaft · Auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. April 2026 erfolgt Beschluss zur Durchführung des öffentlichen Teilrückerwerbsangebots zum Erwerb von bis zu ca. 51 % des Grundkapitals gegen Zahlung einer Gegenleistung von EUR 3,85 je Aktie

· Annahmefrist läuft voraussichtlich vom 5. Mai 2026 bis zum 15. Juni 2026

Düsseldorf, 29. April 2026. Der Vorstand der Cliq Digital AG (?CLIQ" oder die ?Gesellschaft") (ISIN DE000A35JS40) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. April 2026 beschlossen, ein öffentliches Teilrückerwerbsangebot für bis zu 2.987.012 Aktien der Gesellschaft (?CLIQ-Aktien") zu unterbreiten (?Rückerwerbsangebot"). Die im Rahmen des Rückerwerbsangebots angebotene Gegenleistung beträgt, entsprechend den Vorgaben des dem Rückerwerbs-angebot zugrundeliegenden Hauptversammlungsbeschlusses, EUR 3,85 je CLIQ-Aktie. Damit hat das Rückerwerbsangebot ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 11.499.996,20. Die Frist zur Annahme des Rückerwerbsangebots beginnt am 5. Mai 2026, 0:00 Uhr (MESZ) und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung, voraussichtlich am 15. Juni 2026 um 24:00 Uhr (MESZ). Sofern im Rahmen des Rückerwerbsangebots mehr als 2.987.012 CLIQ-Aktien eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten Aktien. Die Gesellschaft wird die von ihr auf Grundlage dieses Rückerwerbsangebots erworbenen CLIQ-Aktien zwecks Kapitalherabsetzung unverzüglich nach Erwerb und Erfüllung aller insoweit maßgeblichen Voraussetzungen einziehen. Die weiteren Einzelheiten des Rückerwerbsangebots sind der Angebotsunterlage der Gesellschaft zu entnehmen. Die Angebotsunterlage wird vor Beginn der Annahmefrist auf der Internetseite der Gesellschaft

(https://cliqdigital.com/investors/) im Bereich ?News & Aktionärsinformationen" unter der Rubrik ?Aktienrückkaufangebot" sowie im Bundesanzeiger (https://www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht werden. WICHTIGE HINWEISE:

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DAS ANGEBOT WIRD AUSSCHLIESSLICH AUF BASIS DER ANWENDBAREN BESTIMMUNGEN DES DEUTSCHEN UND EUROPÄISCHEN RECHTS, INSBESONDERE DES AKTIENGESETZES, DURCHGEFÜHRT. DAS ANGEBOT SOLL NICHT NACH DEN RECHTLICHEN VORGABEN ANDERER RECHTSORDNUNGEN ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DURCHGEFÜHRT WERDEN. DEMENTSPRECHEND WURDEN KEINE BEKANNTMACHUNGEN, ANMELDUNGEN, ZULASSUNGEN ODER GENEHMIGUNGEN FÜR DAS ANGEBOT AUSSERHALB DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EINGEREICHT, VERANLASST ODER GEWÄHRT. INVESTOREN UND INHABER VON WERTPAPIEREN DER CLIQ KÖNNEN NICHT DARAUF VERTRAUEN, DURCH DIE ANLEGERSCHUTZVORSCHRIFTEN IRGENDEINER ANDEREN RECHTSORDNUNG ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND GESCHÜTZT ZU WERDEN. VORBEHALTLICH DER IN DER ANGEBOTSUNTERLAGE BESCHRIEBENEN AUSNAHMEN SOWIE GEGEBENENFALLS VON DEN JEWEILIGEN AUFSICHTSBEHÖRDEN ZU ERTEILENDEN AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN SOLL WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBAR EIN ERWERBSANGEBOT IN JENEN RECHTSORDNUNGEN UNTERBREITET WERDEN, IN DENEN DIES EINEN VERSTOSS GEGEN DAS JEWEILIGE NATIONALE RECHT DARSTELLEN WÜRDE.

SOWEIT IN DIESEM DOKUMENT IN DIE ZUKUNFT GERICHTETE AUSSAGEN ENTHALTEN SIND, STELLEN DIESE KEINE TATSACHEN DAR UND SIND DURCH DIE WORTE ?WERDEN", ?ERWARTEN", ?GLAUBEN", ?SCHÄTZEN", ?BEABSICHTIGEN", ?ANSTREBEN", ?DAVON AUSGEHEN" UND ÄHNLICHE WENDUNGEN GEKENNZEICHNET. DIESE AUSSAGEN BRINGEN ABSICHTEN, ANSICHTEN ODER GEGENWÄRTIGE ERWARTUNGEN UND ANNAHMEN VON CLIQ ZUM AUSDRUCK. DIE IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN BERUHEN AUF GEGENWÄRTIGEN PLANUNGEN, SCHÄTZUNGEN UND PROGNOSEN, DIE CLIQ NACH BESTEM WISSEN VORGENOMMEN HAT, TREFFEN ABER KEINE AUSSAGE ÜBER IHRE ZUKÜNFTIGE RICHTIGKEIT. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN UNTERLIEGEN RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE MEIST NUR SCHWER VORHERZUSAGEN SIND UND GEWÖHNLICH NICHT IM EINFLUSSBEREICH VON CLIQ LIEGEN. DIESE ERWARTUNGEN UND IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN KÖNNEN SICH ALS UNZUTREFFEND ERWEISEN UND DIE TATSÄCHLICHEN ENTWICKLUNGEN KÖNNEN ERHEBLICH VON IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN ABWEICHEN. CLIQ ÜBERNIMMT KEINE PFLICHT, DIE IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN HINSICHTLICH TATSÄCHLICHER ENTWICKLUNGEN ODER EREIGNISSE, RAHMENBEDINGUNGEN, ANNAHMEN ODER SONSTIGER FAKTOREN ZU AKTUALISIEREN.? Kontakt

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cliq Digital Aktie Die Cliq Digital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 3,69 auf Tradegate (29. April 2026, 12:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cliq Digital Aktie um +10,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +44,42 %. Cliq Digital zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.



