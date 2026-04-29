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    ROUNDUP

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    Aufzughersteller Kone übernimmt TK Elevator - Thyssenkrupp Profiteur

    Für Sie zusammengefasst
    • Kone übernimmt TK Elevator für 29,4 Milliarden
    • Thyssenkrupp erhält umgerechnet 3,27 Milliarden
    • Fusion verdoppelt Kone auf über 100000 Mitarbeitende
    ROUNDUP - Aufzughersteller Kone übernimmt TK Elevator - Thyssenkrupp Profiteur
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESPOO/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der finnische Aufzughersteller Kone übernimmt den Aufzughersteller TK Elevator von einem Konsortium um die Finanzinvestoren Cinven und Advent. Die Transaktion bewertet die ehemalige Aufzugsparte von Thyssenkrupp mit 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden, wie die Parteien am Mittwoch mitteilten. Die Übernahme soll in bar und neuen Kone-Aktien erfolgen, hieß es. Mit einem Abschluss wird frühestens im zweiten Quartal 2027 gerechnet. Die zuständigen Behörden müssen dem Deal noch zustimmen.

    TK Elevator gehörte bis 2020 zum Industriekonzern Thyssenkrupp , der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Milliarden Euro an Cinven und Advent verkaufte. Thyssenkrupp ist noch an TK Elevator beteiligt. Kone hatte damals schon mithilfe des Finanzinvestors CVC einen Versuch unternommen, TK Elevator zu übernehmen, kam aber nicht zum Zuge.

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    Die Aktie von Thyssenkrupp sprang am Vormittag um mehr als acht Prozent nach oben. Analysten sehen den Essener Industriekonzern als einen großen Profiteur des Deals. So habe Thyssenkrupp im letzten Geschäftsbericht noch einen Anteil von 16,2 Prozent mit einem bilanzierten Buchwert von rund 1,1 Milliarden Euro ausgewiesen, schrieb Dominic O'Kane von JPMorgan. Laut Konditionen der Kone-Transaktion würde dies für ThyssenKrupp seinen Berechnungen nach eine Gegenleistung von insgesamt 3,27 Milliarden Euro implizieren. Davon erhielte Thyssenkrupp 0,8 Milliarden Euro in bar und 2,5 Milliarden Euro in Kone-Aktien. Dies müsse von Thyssenkrupp allerdings noch bestätigt werden.

    Thyssenkrupp wollte sich zu den Details noch nicht äußern. "Wir prüfen derzeit die genauen Implikationen auf unseren Anteil an TK Elevator", sagte eine Sprecherin des Unternehmens.

    Die Transaktion sieht vor, dass das Konsortium um Cinven und Advent 5 Milliarden Euro in bar und 270 Millionen Kone-Aktien der Klasse B erhalten soll. Die bisherigen Aktionäre hielten an dem fusionierten Unternehmen 33,8 Prozent der Anteile und 18,3 Prozent der Stimmrechte, hieß es laut Mitteilung.

    Der Zusammenschluss würde Kones Größe fast verdoppeln. Das neue Unternehmen mit mehr als 100.000 Mitarbeitern käme auf einen Jahresumsatz von rund 20,5 Milliarden Euro./nas/lew/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,06 % und einem Kurs von 54,78 auf Tradegate (29. April 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +11,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,89 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +5,66 %/-4,90 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Übernahmen und Bewertungen: TK Elevator wird bei rund 29 Mrd. bewertet, ein Verkauf könnte ThyssenKrupp rund 4,7 Mrd. bringen. Parallel diskutiert wird der zurückhaltende Umgang mit einem Verkauf der Stahlsparte (Jindal-Verhandlungen) und die gestiegene Bewertung sowie Fragen zur Aktienform (ADS/ADR) und Zuteilung bei Gratisaktien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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