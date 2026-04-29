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    Inflationsrate in Sachsen im April stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation in Sachsen im April bei 2,9 Prozent
    • Kraftstoff 25 Prozent teurer, Diesel plus 39,1
    • Nahrungsmittel +1,4 Prozent, Kaffee +18,8
    Inflationsrate in Sachsen im April stabil
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KAMENZ (dpa-AFX) - Die Inflationsrate in Sachsen ist im April stabil geblieben. Die Verbraucherpreise lagen nach vorläufigen Daten um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte. Die Teuerung lag damit knapp über dem Wert vom März (2,8 Prozent).

    Bei der Entwicklung machten sich vor allem die Preissteigerungen im Bereich Verkehr und speziell beim Tanken bemerkbar: Kraftstoff war im Schnitt ein Viertel teurer als ein Jahr zuvor. Besonders stark war Diesel betroffen, mit einem Plus von 39,1 Prozent. Tickets für den Nahverkehr kosteten 5,5 Prozent mehr. Weniger bezahlten Kunden hingegen für Flüge (minus 6,3 Prozent) und Pauschalreisen (minus 3,5 Prozent).

    Bei Lebensmittel und Getränken blieben die Preise im Jahresvergleich insgesamt auf einem ähnlichen Niveau (plus 1,4 Prozent). Bei den einzelnen Produkten gingen die Entwicklungen aber auseinander. So wurden Fette und Öle um knapp 14 Prozent und Milchprodukte und Eier um 3,7 Prozent günstiger. Deutlich tiefer in die Taschen greifen mussten Verbraucher jedoch beim Kaffee (plus 18,8 Prozent). Teurer waren auch Fisch (3,6 Prozent), Fleisch (3,2 Prozent) und Brot (3,2 Prozent)./jbl/DP/zb





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