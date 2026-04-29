BARCLAYS stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16500 Pence auf "Overweight" belassen. Umsatz und Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns lägen jeweils zwei Prozent über den Konsensschätzungen, schrieb James Gordon am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Er attestierte den Briten einen ordentlichen Jahresstart./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 158,0EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 165
Kursziel alt: 165
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 165
Kursziel alt: 165
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