BARCLAYS stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16500 Pence auf "Overweight" belassen. Umsatz und Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns lägen jeweils zwei Prozent über den Konsensschätzungen, schrieb James Gordon am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Er attestierte den Briten einen ordentlichen Jahresstart./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 158,0EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 165

Kursziel alt: 165

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

