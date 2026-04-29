JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Dass der Pharmakonzern die Erwartungen übertroffen habe, scheine vor allem auf die aufgestockten US-Lagerbestände des Gürtelrose-Impfstoffs Shingrix sowie einmalige Einsparungen bei den Rechtskosten im Bereich Vertriebs- und Verwaltungskosten zurückzuführen zu sein, schrieb Zain Ebrahim am Mittwoch. Daher werte er den Zwischenbericht nur moderat positiv für die Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:45 / BST
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Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 22,81EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Zain Ebrahim
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 17
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Zain Ebrahim
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 17
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