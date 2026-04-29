UBS stuft ASOS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos von 240 auf 250 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Textilhändler gebe es positive Signale, schrieb Yashraj Rajani am Dienstagabend. Hinter einer Erholung stehe aber immer noch ein Fragezeichen. Das Unternehmen habe eine nachhaltige Umsatzwende nötig./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,17 % und einem Kurs von 2,755EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.