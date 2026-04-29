DZ BANK stuft QIAGEN NV auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Qiagen von 50 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem jüngsten Kursrückgang preise die Aktie die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers bereits ein, schrieb Sven Kürten am Mittwoch. Die dafür verantwortlichen Belastungen dürften zudem temporär sein - Besserung sei schon ab der zweiten Jahreshälfte in Sicht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 29,26EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,63 € , was eine Steigerung von +4,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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