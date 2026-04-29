DZ BANK stuft QIAGEN NV auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Qiagen von 50 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem jüngsten Kursrückgang preise die Aktie die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers bereits ein, schrieb Sven Kürten am Mittwoch. Die dafür verantwortlichen Belastungen dürften zudem temporär sein - Besserung sei schon ab der zweiten Jahreshälfte in Sicht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 29,26EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sven Kürten
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Aktieneinstufung neu: positiv
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