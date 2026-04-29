UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander nach Zahlen mit einem Kursziel von 12,30 Euro auf "Buy" belassen. Ignacio Cerezo lobte am Mittwochmorgen den starken operativen Mix der spanischen Bank. Diese sei auf bestem Wege, die diesjährigen Ziele zu erreichen. Positiv wertet der Experte auch die Kernkapitalquote (CET1), die etwas höheren Ausgaben für ausstehende Zukäufe gegenüber stehe./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 10,54EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,30

Kursziel alt: 12,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

