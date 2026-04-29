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    Tesla-Chef vor Gericht

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    Musk gegen Altman: OpenAI "war meine Idee"

    Elon Musk hat OpenAI mitgegründet – und verklagt es jetzt auf 150 Milliarden US-Dollar. Was als Streit zweier Egos beginnt, könnte die Zukunft der KI-Branche entscheiden.

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    Tesla-Chef vor Gericht - Musk gegen Altman: OpenAI war meine Idee
    Foto: Godofredo A. Vásquez - AP

    Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk hat am Dienstag in einem US-Bundesgericht in Oakland, Kalifornien, persönlich ausgesagt und seinen Feldzug gegen das von ihm mitgegründete Unternehmen als Kampf um das Fundament gemeinnützigen Handelns in Amerika dargestellt.

    Musk wirft OpenAI-Chef Sam Altman und Präsident Greg Brockman vor, ihn getäuscht zu haben. Er habe rund 38 Millionen US-Dollar in die Überzeugung investiert, eine gemeinnützige KI-Organisation zum Wohl der Menschheit aufzubauen – keine Profitmaschine.

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    "Ich hatte die Idee, habe mir den Namen ausgedacht, die wichtigsten Mitarbeiter rekrutiert, ihnen alles beigebracht, was ich weiß, und die gesamte Startfinanzierung bereitgestellt", sagte Musk vor Gericht. "Es war ausdrücklich als gemeinnützige Organisation gedacht, die keinem Einzelnen zugutekommt. Ich hätte es als gewinnorientiertes Unternehmen gründen können, habe mich aber bewusst dagegen entschieden."

    Dass OpenAI dennoch 2019 eine gewinnorientierte Tochterstruktur schuf und sich heute mit bis zu 1 Billion US-Dollar bewerten lässt, sieht Musk als Verrat an der ursprünglichen Mission.

    OpenAIs Anwälte zeichnen ein anderes Bild. Musk selbst habe frühzeitig auf eine Umwandlung in ein profitorientiertes Unternehmen gedrängt – eines, das er möglicherweise selbst als CEO führen wollte. Als das scheiterte, gründete er 2023 seinen eigenen KI-Konzern xAI und reichte Klage ein. "Er wollte das Steuer übernehmen, und weil er es nicht bekam, stehen wir heute hier", so OpenAIs Anwalt vor dem Geschworenengericht.

    In einem Statement schreibt das Unternehmen von CEO Sam Altman außerdem: "Angetrieben von Eifersucht, dem Bedauern darüber, OpenAI verlassen zu haben, und dem Wunsch, ein konkurrierendes KI-Unternehmen zu behindern, hat Musk OpenAI jahrelang mit unbegründeten Klagen und öffentlichen Angriffen schikaniert." Das Unternehmen wirft Musk außerdem vor, sich mit Mark Zuckerberg abgestimmt zu haben, um OpenAI zu untergraben.

    Besonders brisant: Musk verlangt nicht nur eine Entschädigung, sondern auch einen radikalen Umbau von OpenAI zurück zu einer Non-Profit-Struktur sowie die Absetzung der Führungsspitze. Ein solcher Schritt käme zur Unzeit. OpenAI gilt als einer der wertvollsten Tech-Player weltweit und prüft einen Börsengang, der Rekorde brechen könnte.

    Für Unruhe sorgte auch Musks Verhalten auf seiner eigenen Plattform X: Noch vor Prozessbeginn bezeichnete er Altman öffentlich als "Scam Altman". Die Richterin mahnte ihn, soziale Medien nicht als Parallelgerichtssaal zu nutzen. Musk sagte zu, seine Online-Äußerungen einzuschränken.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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