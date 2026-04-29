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    Elektro-SUV soll Wende bringen

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    Volvo unter Druck: USA-Flaute und China-Sorgen treffen den Autobauer

    Schwache Nachfrage, US-Zölle und Preisdruck belasten Volvo Cars. Doch beim neuen Elektro-SUV EX60 liegen die Bestellungen über Plan.

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    Elektro-SUV soll Wende bringen - Volvo unter Druck: USA-Flaute und China-Sorgen treffen den Autobauer
    Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

    Der schwedische Autobauer Volvo Cars hadert weiter mit einer schwachen Nachfrage. Der Umsatz im ersten Quartal fiel im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 72,6 Milliarden schwedische Kronen (6,7 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Göteborg mitteilte. Die Verkäufe an Endkunden sackten um elf Prozent auf rund 153,3 Tausend Fahrzeuge ab. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern rutschte um 17 Prozent auf 1,6 Milliarden Kronen (148 Millionen Euro) ab. Die entsprechende Marge lag mit 2,2 Prozent noch etwas niedriger als ein Jahr zuvor.

    Citi-Analyst Ross MacDonald sprach von verfehlten Erwartungen beim Free Cashflow und weiterem Gegenwind im zweiten Quartal. Der für das zweite Halbjahr avisierte Aufschwung bei den Margen sei daher fraglich. Volvo-Chef Hakan Samuelsson begründete den jüngsten Ergebnisrückgang insbesondere mit den Verkäufen und deren Verkaufspreisen, aber auch mit US-Einfuhrzöllen und Abschreibungen. Unter dem Strich sank der Gewinn von einer Milliarde (92 Millionen Euro) auf 0,7 Milliarden Kronen.

    Samuelsson sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Wir sind mit unseren Ergebnissen nicht zufrieden. Aber trotz eines Volumenrückgangs durch externe Faktoren ist unsere Profitabilität mehr oder weniger gleich geblieben." Besonders ⁠die Schwäche im US-Geschäft traf den Konzern härter als erwartet. Dort fiel eine wichtige Steuergutschrift für Käufer weg, was neben den ⁠reinen E-Autos auch die Plug-in-Hybrid-Modelle betraf. Zudem sehe sich der Konzern in den USA einem zunehmenden Wettbewerb in Segmenten ausgesetzt, in denen Konkurrenten vor Ort produzierte Autos anböten, sagte ​der Vertriebschef.

    Auch in China werde es in den ​kommenden Quartalen sehr schwierig sein, ‌profitables Wachstum zu erzielen. In bestimmten Märkten wie Deutschland herrsche zudem ein hoher Preisdruck. Gestützt wurden die Gewinne durch ein vor einem Jahr aufgelegtes Sparprogramm sowie einen stabilen Marktanteil im Premium-Segment in Europa.    

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    Als positiven Faktor verwies Samuelsson auf eine starke Verkaufsentwicklung bei den vollelektrischen Autos, die um 12 Prozent anzogen. Der Anteil an den Gesamtverkäufen wuchs auf nahezu ein Viertel - laut Samuelsson der höchste Anteil unter Premiumherstellern. Mit dem neuen Elektro-SUV EX60 stehe der größte Schritt nach vorne aber erst noch bevor, schrieb der Manager. Die Bestellungen überträfen weiter die internen Erwartungen.

    Aus dem Betrieb und dem Investitionsbereich flossen im ersten Quartal 10 Milliarden Kronen (923 Millionen Euro) an Mitteln ab und damit noch einmal deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Dafür machte Volvo saisonale Faktoren sowie den Lageraufbau für die anlaufende Produktion des EX60 verantwortlich.   

    Die Aktie von Volvo Cars ist am Mittwoch (14 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,79 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 2,03 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Die Volvo Car Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 2,033EUR auf Tradegate (29. April 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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