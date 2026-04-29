MOBOTIX: Erfolgreiches Halbjahr und positive Prognose 2025/26
Trotz rückläufigem Halbjahresumsatz bleibt das Geschäftsjahr im Plan: Lieferkettenprobleme verschieben Erlöse, doch Effizienzprogramm und Prognose stehen.
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- Umsatz 1. Halbjahr 2025/26 (Stichtag 31.03.2026): 23,9 Mio. EUR (-14% gegenüber Vorjahreshalbjahr).
- Auftragsbestand 4,0 Mio. EUR zum 31.03.2026, davon 3,3 Mio. EUR für das 1. Halbjahr geplant, aber wegen gestörter Lieferketten (Iran-Krieg, insbesondere Thermalsensoren) nicht realisiert; diese Umsätze sollen im 3. Quartal erfolgen.
- Unter Einberechnung des Auftragsbestands entspricht der ausgewiesene Umsatz dem Plan für das 1. Halbjahr 2025/26 sowie dem Vorjahreshalbjahr.
- Regionale Entwicklung: DACH und Americas verfehlten ihre Umsatzziele; EMEA und APAC übertrafen ihre Ziele.
- EBIT verschlechterte sich von 1,0 Mio. EUR auf -1,8 Mio. EUR; das Vorjahreshalbjahr enthielt einen Einmaleffekt von 1,9 Mio. EUR — bereinigt und inklusive Deckungsbeiträgen aus dem Auftragsbestand liegt das EBIT im Plan und verbessert sich um 0,8 Mio. EUR gegenüber Vorjahr.
- Gesamtjahresprognose bestätigt: erwartete Umsatzerlöse 49 Mio. EUR und ein ausgeglichenes EBIT für 2025/26; Personal- und Sachkosten sollen um 25% bzw. 6,5 Mio. EUR niedriger ausfallen dank Restrukturierung; einmalige Restrukturierungskosten in diesem Geschäftsjahr: 2,0 Mio. EUR.
Der Kurs von Mobotix lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,58 % im
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