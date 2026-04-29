Zwei neue Welt-ETFs auf den FTSE All-World

Das zeichnet die neuen Xtrackers aus

Wer nach einem möglichst breit gestreuten Basisinvestment für sein Depot sucht, bekommt jetzt mehr Auswahl: Xtrackers hat zwei neue FTSE All-World-ETFs auf den Markt gebracht. Wir stellen die beiden neuen Produkte kurz vor.

Kurzprofil Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF 1C: Weltweit gestreut, aber ohne die USA

Der Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF 1C wurde am 8. April 2026 aufgelegt und konnte seither knapp 9 Millionen Euro einsammeln. Die laufenden Gesamtkosten (TER) liegen bei 0,15 Prozent p.a., Erträge werden direkt wiederangelegt (thesauriert). Im Index befinden sich Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung aus Industrieländern und den Schwellenmärkten – die USA sind hier jedoch ausdrücklich nicht enthalten. Damit könnte der ETF spannend für Anlegerinnen und Anleger sein, die ggf. bereits ein US-Übergewicht im Depot haben – etwa in Form von technologielastigen ETFs.

Nach Ländern teilt sich der ETF folgendermaßen auf: Japan ist mit knapp 16 Prozent Anteil am Portfolio am stärksten gewichtet, danach folgen Taiwan, China, Kanada, Großbritannien und sonstige Domizile. Bei den Branchen finden sich Finanzdienstleister, Technologie, Industrie, Verbrauchsgüter und Grundstoffe. Die mit rund 4,5 Prozent aktuell am höchsten gewichtete Aktie ist Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Ebenfalls noch interessant zu wissen: Die Titel aus dem Index werden für den ETF physisch nachgekauft. Es erfolgen also keine Tauschgeschäfte, sondern was im Index ist, landet auch im ETF.

Den Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF 1C (ISIN: IE000YKHGYN2) jetzt entdecken:

Kurzprofil Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C: Die ganze Welt in einem ETF

Wer dagegen noch einen All World-ETF mit US-Anteil sucht, könnte sich den ebenfalls am 8. April 2026 gelaunchten Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C näher ansehen.

Laut DWS wurden hier bisher rund 8 Millionen Euro investiert. Die Ertragsverwendung ist ebenfalls thesaurierend, Erträge werden also direkt reinvestiert.

Der hier enthaltene US-Anteil dominiert auch zugleich das Portfolio. Die USA kommen auf einen Anteil von aktuell rund 62 Prozent, danach folgen Japan, Taiwan, Kanada, Großbritannien und sonstige Länder. Damit deckt der ETF laut DWS Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern ab. Nach Sektoren dominiert hier die Technologie-Branche, es folgen Finanzdienstleister, Industrieunternehmen, Verbrauchsgüter, das Gesundheitswesen und sonstige.

Die Aktie mit dem aktuell höchsten Gewicht im ETF ist NVIDIA mit einem Anteil von rund 5 Prozent am Portfolio.

Auch bei dieser Variante werden die Titel aus dem Index physisch für den ETF nachgekauft. Die Gesamtkosten (TER) liegen bei 0,12 Prozent p.a.

Den Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C (ISIN: IE000L6ZMMC4) jetzt entdecken:

Fazit: Mit den beiden neuen FTSE All-World-ETFs erhalten Anleger eine weitere Anlagemöglichkeit, um weltweit von den Chancen am Aktienmarkt zu profitieren – einmal mit einem (hohen) US-Anteil, einmal ohne die USA. Wer also mit dem Gedanken spielt, sich noch ein Basisinvestment ins Depot zu legen, findet bei Xtrackers nun ebenfalls mögliche Produkte.

Hinweis: Die Produktinformationen sind in der SMARTBROKER+ App auf der Profilseite des jeweiligen ETF unter dem Info-Tab einsehbar.

Bitte Risiken beachten: ETFs unterliegen Kursschwankungen. Außerdem sollten das Schwellenländerrisiko und Währungsrisiken einkalkuliert werden. Der Anbieter empfiehlt einen mittleren Anlagehorizont von etwa 5 Jahren. Eine Mindesthaltedauer gibt es nicht.

Disclaimer

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