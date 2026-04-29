🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflation in Hessen gibt leicht nach - Spritpreise bleiben hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Hessen Inflationsrate leicht gesunken 2,8 Prozent
    • Heizöl 58,6 Prozent teurer Kraftstoffe 27,4 Prozent
    • Nahrungsmittel 2,2 Prozent teurer Eier 13,9 Prozent
    Inflation in Hessen gibt leicht nach - Spritpreise bleiben hoch
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach dem Preissprung bei Kraftstoffen und Heizöl infolge des Iran-Kriegs ist die Inflationsrate in Hessen nun leicht zurückgegangen. Im April lagen die Verbraucherpreise um 2,8 Prozent über dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Im März hatte die jährliche Teuerung noch bei 2,9 Prozent gelegen und damit den höchsten Stand sei Dezember 2023 erreicht. Im Vergleich zum März dieses Jahres erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,4 Prozentpunkte.

    Als Preistreiber erwies sich auch im April die Energie: So lagen die Heizölpreise um 58,6 Prozent über dem Vorjahresniveau, und Kraftstoffe verteuerten sich um 27,4 Prozent. Während Autofahrer für Diesel an den Tankstellen 41,3 Prozent mehr zahlen mussten, war Superbenzin um 23,3 Prozent teurer als im April 2025. Überdurchschnittlich teurer waren im April auch Brennholz und Holzpellets, deren Preise um 12,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen.

    Fernwärme hingegen kostete mit einem Plus von 0,3 Prozent nur geringfügig mehr als im April 2025. Hingegen dämpften Erdgas (minus 8,8 Prozent) und Strom (minus 6,6 Prozent) wie bereits in den Monaten zuvor die Inflation.

    Die Preise für Nahrungsmittel zogen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,2 Prozent an. Beträchtlich mehr mussten die Verbraucher für Eier (plus 13,9 Prozent) zahlen. Auch Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren kosteten mit einem Preisanstieg um 8 Prozent deutlich mehr, und Obst verteuerte sich mit plus 7,5 ebenfalls überdurchschnittlich. Die Preise für Gemüse nahmen um 5,2 Prozent zu, und auch Fleisch und Fleischwaren (plus 3,4 Prozent) sowie Brot und Getreideerzeugnisse (plus 1 Prozent) waren teurer.

    Merklich billiger kamen die Verbraucher dagegen beim Kauf von Speisefetten und -ölen (minus 13,0 Prozent) weg. Die Butterpreise gaben sogar um 22,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nach. Auch Molkereiprodukte wurden günstiger, und zwar um 4,7 Prozent.

    Die sogenannte Kerninflationsrate - also der Verbraucherpreisindex ohne Nahrungsmittel und Energie - verringerte sich von 2,5 Prozent im März dieses Jahres auf 2,2 Prozent im April.

    Inflationstreibend im Jahresvergleich wirkten auch die Preise für Dienstleistungen (ohne Wohnungsmieten) mit einem Plus von 3,2 Prozent. Dieser Effekt schwächte sich jedoch etwas ab - im März hatte das Plus noch 3,8 Prozent betragen. So waren Flugtickets nach einem Preisschub im April günstiger als im Vorjahresmonat zu haben (minus 6,3 Prozent), und auch Pauschalreisen verbilligten sich (minus 3,5 Prozent) im Jahresvergleich./csc/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Inflation in Hessen gibt leicht nach - Spritpreise bleiben hoch Nach dem Preissprung bei Kraftstoffen und Heizöl infolge des Iran-Kriegs ist die Inflationsrate in Hessen nun leicht zurückgegangen. Im April lagen die Verbraucherpreise um 2,8 Prozent über dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     