JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing angesichts einer Großbestellung mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Bei dem Auftrag von Copa Airlines über 40 737-Max nebst einer Option über 20 weitere Flugzeuge handele es sich um einen zuvor nicht offengelegten Deal, schrieb Sheila Kahyaoglu am Dienstagabend./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:21 / P.M.Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:21 / P.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 197,1EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

