GOLDMAN SACHS stuft VISA auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Visa von 394 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kreditkartenkonzern habe mehr als nur die übliche Umsatzüberraschung geliefert, schrieb Will Nance in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen. Zu verdanken sei dies neben starken Transaktionsvolumina auch gut laufenden Zusatzgeschäften./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,90 % und einem Kurs von 277,2EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Will Nance
Analysiertes Unternehmen: VISA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 420
Kursziel alt: 394
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Will Nance
Analysiertes Unternehmen: VISA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 420
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