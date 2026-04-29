GOLDMAN SACHS stuft VISA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Visa von 394 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kreditkartenkonzern habe mehr als nur die übliche Umsatzüberraschung geliefert, schrieb Will Nance in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen. Zu verdanken sei dies neben starken Transaktionsvolumina auch gut laufenden Zusatzgeschäften./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:35 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,90 % und einem Kurs von 277,2EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Will Nance

Analysiertes Unternehmen: VISA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 420

Kursziel alt: 394

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 420,00 $ , was eine Steigerung von +35,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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