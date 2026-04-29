GOLDMAN SACHS stuft T-Mobile US auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für T-Mobile US von 253 auf 224 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Ng setzte in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht nun einen geringeren Bewertungsmaßstab an. Er begründete dies mit anhaltendem Wettbewerbsdruck im Mobilfunk- und Breitbandgeschäft. Er sieht aber weiter enormes Kundenpotenzial und gute Trends beim Durchschnittsumsatz je Kunde./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:55 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 163,4EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michael Ng

Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 224

Kursziel alt: 253

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

