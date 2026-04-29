GOLDMAN SACHS stuft COCA-COLA CO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Coca-Cola von 74 auf 76 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Umsatz und Gewinn des ersten Quartals hätten die Erwartungen klar geschlagen, schrieb Bonnie Herzog in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Eine geringere Steuerquote treibe die Jahresziele nach oben. Die Bewertungsprämie der Aktien liege aber inzwischen klar über ihrem historischen Schnitt./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 22:46 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 66,98EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Bonnie Herzog

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 74

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

