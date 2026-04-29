JEFFERIES stuft Scout24 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 103,50 Euro auf "Buy" belassen. Knapp verfehlte Erwartungen seien wahrscheinlich auf den erstmaligen Einbezug der spanischen Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia zurückzuführen, schrieb Giles Thorne am Mittwochmorgen. Die verbesserte organische Wachstumsrate sei beeindruckend./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 70,10EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 103,50

Kursziel alt: 103,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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