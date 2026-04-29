JEFFERIES stuft Scout24 auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 103,50 Euro auf "Buy" belassen. Knapp verfehlte Erwartungen seien wahrscheinlich auf den erstmaligen Einbezug der spanischen Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia zurückzuführen, schrieb Giles Thorne am Mittwochmorgen. Die verbesserte organische Wachstumsrate sei beeindruckend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 70,10EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 103,50
Kursziel alt: 103,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 103,50
Kursziel alt: 103,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte