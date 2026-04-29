GOLDMAN SACHS stuft BP auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 650 auf 680 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern habe im ersten Quartal bei starkem Handelsgeschäft sehr gut abgeschnitten, schrieb Michele della Vigna am Mittwoch nach dem Bericht vom Vortag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:16 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 6,635EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Michele della Vigna
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,8
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michele della Vigna
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,8
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Währung: GBP
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