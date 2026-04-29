JEFFERIES stuft DWS auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Zahlen mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Hold" belassen. Hauptsächlich von den Performance-Gebühren getrieben habe der Vermögensverwalter die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Mills am Mittwochmorgen. Bemerkenswert sei aber auch die Kostenkontrolle der Deutsche-Bank-Tochter./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 57,65EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 51
Kursziel alt: 51
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 51
Kursziel alt: 51
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte