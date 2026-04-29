Generac Holdings Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 29.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Generac Holdings. Mit einer Performance von +11,45 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Generac Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,46 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 206,60€, mit einem Plus von +11,45 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Generac Holdings ist ein US-Hersteller von Energie- und Notstromlösungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kernprodukte sind stationäre und mobile Generatoren, Energiespeicher, Microgrids und Steuerungssoftware. Starke Position im US-Residential-Backup-Markt. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Caterpillar, Briggs & Stratton, Kohler. USP: breite Produktpalette, starke Marke im Heimbereich, wachsendes Angebot vernetzter Energielösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Generac Holdings einen Gewinn von +45,77 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Generac Holdings Aktie damit um +14,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,60 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +82,73 % gewonnen.

Während Generac Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,03 %.

Generac Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,86 % 1 Monat +25,60 % 3 Monate +45,77 % 1 Jahr +114,52 %

Informationen zur Generac Holdings Aktie

Stand: 29.04.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 59 Mio. Generac Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,45 Mrd.EUR € wert.

Data center market execution drives significant sales growth and improved operating leverage results in robust adjusted EBITDA margin expansion; strong first quarter results and C&I momentum support increased outlookWAUKESHA, Wis., April 29, 2026 …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,92 %. Cummins Inc. notiert im Plus, mit +0,04 %. HONDA MOTOR notiert im Plus, mit +0,56 %. Schneider Electric verliert -0,46 % Eaton notiert im Plus, mit +0,09 %.

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Ob die Generac Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Generac Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.