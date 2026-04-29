AKTIE IM FOKUS
Mercedes-Benz versuchen Stabilisierung
- Aktien stoppen Talfahrt nach Quartalszahlen vorerst
- Kurs 49,63 Euro, seit Jahresbeginn Minus 17 Prozent
- Gewinnrückgang im Q1 gering trotz China-Schwäche
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Mercedes-Benz haben am Mittwoch nach Quartalszahlen ihre jüngste Talfahrt erst einmal gestoppt. Ausgehend vom tiefsten Kursniveau seit Sommer 2025 gewannen sie am frühen Nachmittag 1,2 Prozent auf 49,63 Euro, stehen seit Jahresbeginn aber noch mit mehr als 17 Prozent im Minus.
Der Autobauer hielt trotz der deutlichen Schwäche in China den Gewinnrückgang im ersten Quartal überraschend gering. Umsatz und Ergebnis gingen im Zuge des gesunkenen Absatzes zurück, auch die Profitabilität litt weiter unter einem harten Wettbewerb mit sinkenden Verkaufspreisen, US-Zöllen und Wechselkursbelastungen.
2026 sei für den Hersteller ein schwieriges Jahr, in das die Stuttgarter aber gut gestartet seien, kommentierte Analyst Stephen Reitman von Bernstein Research. Trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs habe der Konzern den im Februar veröffentlichten Ausblick auf 2026 bestätigt, betonte er./ajx/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 49,29 auf Tradegate (29. April 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -5,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 46,71 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +15,18 %/+52,20 % bedeutet.
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Die deutschen Premiummarken stemmen sich jedoch gegen die wachsende Innovationskraft aus China. Mercedes-Benz kann sich in einer Studie als innovationsstärkste Premiummarke 2026 behaupten, wenngleich Xpeng aus China mit nur wenigen Indexpunkten Abstand folgt. BMW kommt auf den dritten Rang, vor Lokalrivale Audi. Unter den innovationsstärksten zehn Premiummarken stammen aktuell bereits sechs aus China. Von BMW kommt mit dem iX3 das innovationsstärkste Modell 2026.
Das sind zentrale Ergebnisse der AutomotiveInnovations-Studie auf Basis von gut 860 Innovationen des Jahres 2025/2026, darunter knapp 360 Serien-Innovationen von 36 Automobilgruppen mit 50 Premiummarken. Erstellt wurde die Auswertung vom deutschen Center of Automotive Management (CAM).
Heute Hauptversammlung und Dividende Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
Mercedes schrumpft um mehr als 10.000 Mitarbeiter,
im Unternehmen waren 2025 deutlich weniger Mitarbeiter beschäftigt.
Wie groß der Aderlass im vergangenen Jahr war, lässt sich am Geschäftsbericht ablesen, wo die Personalstärke dokumentiert ist.