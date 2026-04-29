UBS stuft Adidas auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 219 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Robert Krankowski am Mittwochmorgen nach den Zahlen des Sportartikelkonzerns./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,29 % und einem Kurs von 147,9EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 219

Kursziel alt: 219

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 219,00 € , was eine Steigerung von +48,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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