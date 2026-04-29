UBS stuft Adidas auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 219 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Robert Krankowski am Mittwochmorgen nach den Zahlen des Sportartikelkonzerns./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:24 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,29 % und einem Kurs von 147,9EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 219
Kursziel alt: 219
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 219
Kursziel alt: 219
Währung: EUR
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