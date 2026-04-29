RBC stuft COCA-COLA CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nik Modi attestierte dem Getränkehersteller am Dienstagabend starke Zahlen. Er sieht darin seine Meinung bekräftigt, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um sich im herausfordernden Konjunkturumfeld zu behaupten./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:50 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 66,98EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

