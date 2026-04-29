UBS stuft Fuchs SE auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Bell rechnet mit einer positiven Marktreaktion auf das organische Wachstum und das operative Ergebnis, wie er am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht des Schmierstoffherstellers schrieb./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:08 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 40,76EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Christian Bell
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Bell
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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