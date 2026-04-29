UBS stuft Fuchs SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Bell rechnet mit einer positiven Marktreaktion auf das organische Wachstum und das operative Ergebnis, wie er am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht des Schmierstoffherstellers schrieb./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 40,76EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Christian Bell

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

