🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAbcourt Mines (B) AktievorwärtsNachrichten zu Abcourt Mines (B)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Abcourt ernennt einen neuen Direktor und gewährt Aktienoptionen

    Abcourt ernennt einen neuen Direktor und gewährt Aktienoptionen
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Rouyn-Noranda, Kanada, 29. April 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) begrüßt Frau Amélie Rouleau in seinem Board of Directors (das „Board“). Die Bestellung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Frau Rouleau übernimmt diese Funktion, die nach dem Rücktritt von Herrn Loic Bureau im Januar 2026 vakant wurde.

     

    Amélie Rouleau ist eine Führungskraft im Bereich Public Affairs und strategisches Engagement mit über 18 Jahren Erfahrung im Bergbau- und Metallurgiesektor. Sie bekleidete Schlüsselpositionen bei der Firma Glencore, insbesondere im Bereich der Mine Raglan und im nordamerikanischen Kupfergeschäft, wo sie einen entsprechenden Beitrag zur Einbindung der Themen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die unternehmerische Entscheidungsfindung leistete. Sie ist für ihre Führungsqualitäten in einem komplexen, öffentlichkeitswirksamen Umfeld bekannt und verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Regierungsbeziehungen, Stakeholder Management und gesellschaftliche Akzeptanz. Besonders hervorzuheben sind ihre Kompetenzen bei der Erarbeitung nachhaltiger Ansätze in der Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften, insbesondere den Inuit. Frau Rouleau spielte zudem eine strategisch wichtige Rolle bei der Bewältigung heikler Situationen im Zusammenhang mit Umwelt- und Gesundheitsthemen sowie bei der Einrichtung von Governance-Mechanismen unter Einbeziehung verschiedener Interessengruppen, die eine fundierte und nachhaltige Entscheidungsfindung fördern.

     

    Änderungen des Aktienoptionsplans und Gewährung von Optionen

     

    Das Board hat die Änderungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens (der „Plan“) insofern genehmigt, als die Höchstzahl an Stammaktien des Unternehmens, die bei Ausübung von Optionen im Rahmen des Plans ausgegeben werden dürfen, auf 119.026.226 Stammaktien erhöht wird (das entspricht rund 10 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens). Diese Planabänderung ist noch von der TSX Venture Exchange (die „Börse“) sowie von den Aktionären des Unternehmens im Rahmen der nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre zu genehmigen.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Abcourt ernennt einen neuen Direktor und gewährt Aktienoptionen Rouyn-Noranda, Kanada, 29. April 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) begrüßt Frau Amélie Rouleau in seinem Board of Directors (das „Board“). Die Bestellung tritt mit sofortiger …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     