Abcourt ernennt einen neuen Direktor und gewährt Aktienoptionen

Rouyn-Noranda, Kanada, 29. April 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) begrüßt Frau Amélie Rouleau in seinem Board of Directors (das „Board“). Die Bestellung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Frau Rouleau übernimmt diese Funktion, die nach dem Rücktritt von Herrn Loic Bureau im Januar 2026 vakant wurde.

Amélie Rouleau ist eine Führungskraft im Bereich Public Affairs und strategisches Engagement mit über 18 Jahren Erfahrung im Bergbau- und Metallurgiesektor. Sie bekleidete Schlüsselpositionen bei der Firma Glencore, insbesondere im Bereich der Mine Raglan und im nordamerikanischen Kupfergeschäft, wo sie einen entsprechenden Beitrag zur Einbindung der Themen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die unternehmerische Entscheidungsfindung leistete. Sie ist für ihre Führungsqualitäten in einem komplexen, öffentlichkeitswirksamen Umfeld bekannt und verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Regierungsbeziehungen, Stakeholder Management und gesellschaftliche Akzeptanz. Besonders hervorzuheben sind ihre Kompetenzen bei der Erarbeitung nachhaltiger Ansätze in der Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften, insbesondere den Inuit. Frau Rouleau spielte zudem eine strategisch wichtige Rolle bei der Bewältigung heikler Situationen im Zusammenhang mit Umwelt- und Gesundheitsthemen sowie bei der Einrichtung von Governance-Mechanismen unter Einbeziehung verschiedener Interessengruppen, die eine fundierte und nachhaltige Entscheidungsfindung fördern.

Änderungen des Aktienoptionsplans und Gewährung von Optionen

Das Board hat die Änderungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens (der „Plan“) insofern genehmigt, als die Höchstzahl an Stammaktien des Unternehmens, die bei Ausübung von Optionen im Rahmen des Plans ausgegeben werden dürfen, auf 119.026.226 Stammaktien erhöht wird (das entspricht rund 10 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens). Diese Planabänderung ist noch von der TSX Venture Exchange (die „Börse“) sowie von den Aktionären des Unternehmens im Rahmen der nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre zu genehmigen.