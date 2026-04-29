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    Cheplapharm: Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025

    Im Geschäftsjahr 2025 setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort: Umsatzplus, stabile Ertragskraft, mehr Mitarbeitende und langfristig gesicherte Finanzierung.

    Cheplapharm: Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz: 1.658,4 Mio. € im Geschäftsjahr 2025, +8,1 % gegenüber GJ2024 (1.534,6 Mio. €)
    • EBITDA: 642,8 Mio. € in etwa auf Vorjahresniveau; EBITDA‑Marge 38,8 % und damit branchenweit führend
    • Beschäftigte: Anstieg auf weltweit 799 Mitarbeitende (Ende 2025), +2 % gegenüber 785 im GJ2024
    • Operative Verbesserungen und deutlich gesteigerte Produktverfügbarkeit trugen maßgeblich zum Umsatzwachstum und zur Vorbereitung der nächsten Wachstumsphase bei
    • Finanzierung: Erfolgreiche Platzierung von zwei neuen, langlaufenden Anleihen; Finanzierung damit langfristig gesichert, was Planungssicherheit und Flexibilität schafft
    • Geschäftsmodell & Präsenz: Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald, seit über 20 Jahren weltweit aktiv in der Übernahme etablierter Markenmedikamente; Standorte u.a. in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz; weitere Akquisitionsmöglichkeiten gesehen






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