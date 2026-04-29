Cheplapharm Reports Revenue Growth in 2025 Financial Year
In 2025, CHEPLAPHARM strengthened its market-leading position with solid growth, stable profitability, expanding staff, and secure long-term financing.
Foto: adobe.stock.com
- Revenue increased by 8.1% to €1,658.4 million in 2025
- EBITDA remained stable at €642.8 million with an EBITDA margin of 38.8%, maintaining industry leadership
- The number of employees grew slightly to 799, a 2% increase from the previous year
- The company successfully issued two new bonds with long maturities, securing long-term financing and planning security
- CHEPLAPHARM specializes in acquiring well-established branded medicines and is a global market leader in this sector
- The company aims to further capitalize on attractive acquisition opportunities in the growing pharmaceutical market
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