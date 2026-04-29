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    Cheplapharm Reports Revenue Growth in 2025 Financial Year

    In 2025, CHEPLAPHARM strengthened its market-leading position with solid growth, stable profitability, expanding staff, and secure long-term financing.

    Cheplapharm Reports Revenue Growth in 2025 Financial Year
    Foto: adobe.stock.com
    • Revenue increased by 8.1% to €1,658.4 million in 2025
    • EBITDA remained stable at €642.8 million with an EBITDA margin of 38.8%, maintaining industry leadership
    • The number of employees grew slightly to 799, a 2% increase from the previous year
    • The company successfully issued two new bonds with long maturities, securing long-term financing and planning security
    • CHEPLAPHARM specializes in acquiring well-established branded medicines and is a global market leader in this sector
    • The company aims to further capitalize on attractive acquisition opportunities in the growing pharmaceutical market




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