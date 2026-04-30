Alphabet schockt mit 190-Milliarden-Wette: KI-Hunger treibt Aktie hoch

Der Umsatz im ersten Quartal kletterte auf 109,9 Milliarden US-Dollar und lag damit über den erwarteten 107,2 Milliarden US-Dollar. Noch spektakulärer fiel der Gewinn aus: Alphabet meldete einen Nettogewinn von 62,57 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 5,11 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahr waren es noch 34,54 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,81 US-Dollar je Aktie.

Alphabet liefert – und legt gleich noch eine Schippe drauf. Der Mutterkonzern von Google hat im ersten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und die Anleger mit einem deutlichen Signal in Sachen KI begeistert. Die Aktie sprang nach Börsenschluss deutlich an. An der Nasdaq legte sie zeitweise um mehr als sieben Prozent auf 371,80 US-Dollar zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der eigentliche Kurstreiber steckt jedoch in der Cloud. Google Cloud erzielte einen Umsatz von 20,02 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 18,05 Milliarden US-Dollar deutlich. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 63 Prozent. Konzernchef Sundar Pichai machte deutlich, dass Unternehmenslösungen rund um künstliche Intelligenz erstmals zum wichtigsten Wachstumstreiber der Cloud geworden seien.

Für Anleger ist das ein starkes Signal: Alphabet verdient nicht nur mit Werbung, sondern etabliert sich zunehmend als Infrastruktur-Macht im KI-Zeitalter. Die Zahl der monatlich aktiven bezahlten Nutzer von Gemini Enterprise stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 Prozent. Gleichzeitig erreichten Suchanfragen laut Unternehmen ein Rekordniveau, unterstützt durch neue KI-Erfahrungen.

Doch die KI-Euphorie hat ihren Preis. Alphabet erhöhte die Investitionsplanung für 2026 auf 180 bis 190 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte die Spanne bei 175 bis 185 Milliarden US-Dollar gelegen. Finanzchefin Anat Ashkenazi kündigte zudem an, dass die Investitionen im Jahr 2027 noch einmal deutlich steigen sollen.

Allein im abgelaufenen Quartal beliefen sich die Kapitalausgaben auf 35,7 Milliarden US-Dollar. Das Geld fließt unter anderem in Immobilien, Server, Rechenzentren und weitere Infrastruktur. Laut Pichai ist Alphabet kurzfristig durch begrenzte Rechenkapazitäten eingeschränkt. Die Cloud-Umsätze hätten demnach noch höher ausfallen können, wenn die gesamte Nachfrage gedeckt worden wäre.

Nicht alles glänzte: Mit 9,88 Milliarden US-Dollar blieb die YouTube-Werbung leicht hinter den Erwartungen zurück. Die klassischen Werbeerlöse von Google stiegen dennoch um 15,5 Prozent auf 77,25 Milliarden US-Dollar. "Other Bets", inklusive Waymo, kamen auf 411 Millionen US-Dollar und lagen damit unter dem Vorjahreswert.

Die Botschaft an die Börse ist trotzdem eindeutig: Alphabet nimmt im KI-Rennen keine Rücksicht auf Kosten. Wer an die nächste Wachstumswelle glaubt, sieht darin eine Kampfansage. Wer auf Margendisziplin achtet, dürfte angesichts von Investitionen in Höhe von 190 Milliarden US-Dollar schlucken.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



