Siemens Healthineers Aktie unter starkem Abgabedruck - 29.04.2026

Die Siemens Healthineers Aktie ist bisher um -3,46 % auf 34,08€ gefallen. Das sind -1,22 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Siemens Healthineers Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,79 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 34,08€, mit einem Minus von -3,46 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Siemens Healthineers Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -20,06 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Siemens Healthineers Aktie damit um -11,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Healthineers -24,34 % verloren.

Siemens Healthineers Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,10 % 1 Monat -4,92 % 3 Monate -20,06 % 1 Jahr -27,74 %

Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

Stand: 29.04.2026, 13:09 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,50 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Danaher und Co.

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,42 %. Danaher notiert im Plus, mit +0,10 %. Koninklijke Philips notiert im Minus, mit -4,23 %.

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Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.