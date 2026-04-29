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    Autozulieferer Aumovio verkauft Standort Rheinböllen

    Für Sie zusammengefasst
    • Aumovio verkauft Werk Rheinböllen mit 320
    • Übernahme von Produktion Forschung und Entwicklung
    • RHB baut Bremsenaufträge aus und sucht Investor
    Autozulieferer Aumovio verkauft Standort Rheinböllen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/RHEINBÖLLEN (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumovio verkauft seinen Standort in Rheinböllen im Rhein-Hunsrück-Kreis mit rund 320 Beschäftigten an die RHB-Industries. Bei dem Käufer handelt es sich um eine speziell für die Transaktion gegründete Tochter der Transformationsberatung Falkensteg. Übernommen werden nach Unternehmensangaben die Produktion, Forschung und Entwicklung, sämtliche Geschäftsaktivitäten sowie die Belegschaft. Die Transaktion soll bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein.

    In Rheinböllen werden Bremssättel und elektrische Parkbremsen gefertigt sowie autonome mobile Roboter entwickelt und produziert. Aumovio und RHB-Industries stünden im Austausch mit Arbeitnehmervertretern, hieß es. Eine tarifliche Regelung zur Überleitung der Beschäftigungsbedingungen sei bereits vereinbart.

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    Investor für Robotik-Sparte gesucht

    RHB-Industries kündigte an, zunächst eine Auftragsfertigung im Bremsenbereich aufzubauen, um laufende Serienprojekte zu unterstützen. Parallel sollen neue Geschäftsfelder erschlossen werden - genannt werden unter anderem die Bereiche Verteidigung, Robotik sowie die Prozessindustrie mit Großwärmepumpen. Für das Robotikgeschäft will RHB-Industries nach eigenen Angaben einen strategischen Investor suchen, der Technologie, Know-how und Teile der Belegschaft übernimmt.

    Aumovio begründete den Verkauf mit der fortgesetzten Konsolidierung seiner europäischen Fertigungsstandorte und einem stärkeren Fokus auf das Kerngeschäft. Das Unternehmen war im September 2025 als Abspaltung aus dem früheren Continental -Unternehmensbereich Automotive hervorgegangen./hus/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 63,56 auf Tradegate (29. April 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -4,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 12,68 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Continental Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +3,90 %/+41,69 % bedeutet.




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