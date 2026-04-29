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    Besonders beachtet!

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    Scout24 Aktie fällt auf 69,90€ - 29.04.2026

    Am 29.04.2026 ist die Scout24 Aktie, bisher, um -3,19 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Scout24 Aktie.

    Besonders beachtet! - Scout24 Aktie fällt auf 69,90€ - 29.04.2026
    Foto: Scout24 SE

    Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

    Wie hat sich die Scout24-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Scout24 Aktie. Mit einer Performance von -3,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,18 %, geht es heute bei der Scout24 Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Scout24 mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -14,82 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um +1,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Scout24 auf -15,12 %.

    Scout24 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,58 %
    1 Monat +16,22 %
    3 Monate -14,82 %
    1 Jahr -28,78 %
    Stand: 29.04.2026, 13:10 Uhr

    Informationen zur Scout24 Aktie

    Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,25 Mrd. € wert.

    JEFFERIES stuft Scout24 auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 103,50 Euro auf "Buy" belassen. Knapp verfehlte Erwartungen seien wahrscheinlich auf den erstmaligen Einbezug der spanischen Immobilienplattformen Fotocasa …

    Dax fällt wieder unter 24.000 - Ölpreisanstieg belastet


    Angesichts weiter steigender Ölpreise, einer Flut an Unternehmenszahlen und der heute anstehenden US-Zinsentscheidung hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch keine klare Richtung eingeschlagen. Der Dax gab seine leichten Anfangsgewinne ab und fiel …

    Immobilienboom digital: Scout24 verdient plötzlich deutlich mehr


    Scout24 wächst kräftig: Die starke Abo-Nachfrage treibt Umsatz und Gewinn deutlich nach oben.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay und Co.

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %.

    Scout24 Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Scout24

    -3,95 %
    +1,58 %
    +16,22 %
    -14,82 %
    -28,78 %
    +28,52 %
    +3,34 %
    +128,03 %
    +131,94 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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