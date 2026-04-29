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    Besonders beachtet!

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    Symrise Aktie auf Höhenflug - 29.04.2026

    Am 29.04.2026 ist die Symrise Aktie, bisher, um +6,32 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Symrise Aktie.

    Besonders beachtet! - Symrise Aktie auf Höhenflug - 29.04.2026
    Foto: Symrise

    Symrise ist ein globaler Hersteller von Duft-, Geschmacks- und Wirkstoffen für Lebensmittel, Kosmetik, Parfümerie und Tiernahrung. Das Unternehmen zählt zu den Top-3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Givaudan, Firmenich/DSM und IFF. Stärken sind breite Kundenbasis, hohe F&E-Kompetenz, vertikale Integration bei Naturrohstoffen und Fokus auf nachhaltige, maßgeschneiderte Lösungen.

    Symrise aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.04.2026

    Mit einer Performance von +6,32 % konnte die Symrise Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Symrise Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 78,06, mit einem Plus von +6,32 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Symrise Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +2,24 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Symrise Aktie damit um +3,04 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +7,03 % gewonnen.

    Symrise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,04 %
    1 Monat +7,73 %
    3 Monate +2,24 %
    1 Jahr -24,45 %
    Stand: 29.04.2026, 13:10 Uhr

    Informationen zur Symrise Aktie

    Es gibt 140 Mio. Symrise Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,89 Mrd. € wert.

    UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy'


    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers sei weniger schwach gewesen als befürchtet, schrieb Charles Eden am Mittwochmorgen nach dem …

    BARCLAYS stuft SYMRISE AG auf 'Equal Weight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der organische Umsatzrückgang des Aromen- und Duftstoffherstellers falle dank der Volumenentwicklung besser als …

    Dax fällt wieder unter 24.000 - Ölpreisanstieg belastet


    Angesichts weiter steigender Ölpreise, einer Flut an Unternehmenszahlen und der heute anstehenden US-Zinsentscheidung hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch keine klare Richtung eingeschlagen. Der Dax gab seine leichten Anfangsgewinne ab und fiel …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Givaudan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,92 %. Kerry Group (A) notiert im Plus, mit +1,82 %.

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    Ob die Symrise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Symrise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Symrise

    +5,58 %
    +3,04 %
    +7,73 %
    +2,24 %
    -24,45 %
    -32,10 %
    -31,48 %
    +26,46 %
    +360,06 %
    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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