Jenoptik Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 29.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Jenoptik. Sie steigt um +6,70 % auf 33,14€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Jenoptik Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 33,14€, mit einem Plus von +6,70 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Jenoptik Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +29,17 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jenoptik Aktie damit um -7,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,36 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Jenoptik einen Anstieg von +60,57 %.

Jenoptik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,20 % 1 Monat +19,36 % 3 Monate +29,17 % 1 Jahr +77,63 %

Informationen zur Jenoptik Aktie

Stand: 29.04.2026, 13:10 Uhr

Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,87 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 24 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Jenaern gebe es im bisherigen Jahresverlauf eine klare Auftragsbelebung, gerade im Halbleiterbereich, schrieb Henrik …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,17 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,18 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +0,17 %.

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Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.