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    Besonders beachtet!

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    HENSOLDT Aktie steigt - 29.04.2026

    Am 29.04.2026 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um +2,76 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie steigt - 29.04.2026
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 29.04.2026

    Die HENSOLDT Aktie notiert aktuell bei 75,88 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,76 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,04  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 75,88, mit einem Plus von +2,76 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HENSOLDT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,01 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -8,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,44 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HENSOLDT eine positive Entwicklung von +0,30 % erlebt.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,67 %
    1 Monat +8,44 %
    3 Monate -15,01 %
    1 Jahr +16,79 %
    Stand: 29.04.2026, 13:11 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Hensoldt-Aktie im Kontext geopolitischer Risiken. China-Exportkontrollen gegen Dual-Use-Güter belasten den Kurs; zugleich wird das Ziel von 6 Mrd. Jahresumsatz bis 2030 als Fundament diskutiert. Strategien zur Lieferketten-Diversifizierung in Europa (GaN, UMS, Fraunhofer) und wachsende Verteidigungsnachfrage werden als Stütze der Fundamentaldaten gesehen, Analystenbewertungen bleiben umstritten.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,74 Mrd. € wert.

    JPMORGAN stuft Hensoldt auf 'Neutral'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry sieht nach der kräftigen Kurskorrektur deutscher Rüstungswerte seit Oktober 2025 aktuell eine attraktive …

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    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +3,33 %
    -8,67 %
    +8,44 %
    -15,01 %
    +16,79 %
    +116,36 %
    +397,43 %
    +359,64 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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