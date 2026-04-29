🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio

    Besonders beachtet!

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbio - Aktie schießt in die Höhe +4,83 % - 29.04.2026

    Am 29.04.2026 ist die Verbio Aktie, bisher, um +4,83 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.

    Besonders beachtet! - Verbio - Aktie schießt in die Höhe +4,83 % - 29.04.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Verbio Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.04.2026

    Die Verbio Aktie konnte bisher um +4,83 % auf 38,64 zulegen. Das sind +1,78  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +1,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 38,64. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Verbio SE!
    Long
    34,66€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 11,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    44,04€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 11,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Verbio Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,37 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verbio eine positive Entwicklung von +74,65 % erlebt.

    Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,43 %
    1 Monat -14,37 %
    3 Monate +46,02 %
    1 Jahr +250,61 %
    Stand: 29.04.2026, 13:11 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die VERBIO-Kursentwicklung: Diskutiert wird, ob der Aufschwung Ölpreis-getrieben ist oder nicht; es gibt technische Divergenzen, Hinweise auf Gewinnmitnahmen und auffällige 13:30-Uhr-Bewegungen. Fundamental wird das Biokraftstoff-Potenzial durch Indiens Ethanol-Politik und EU-Strategien bewertet. Debatten über eine mögliche Blasenbildung und Analysen kommen hinzu; kommende News wie Q3-Call oder Indiens Ankündigung werden erwartet.

    Zur Verbio Diskussion

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,46 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Archer Daniels Midland Company und Co.

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,32 %.

    Verbio Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verbio

    +4,83 %
    +0,43 %
    -14,37 %
    +46,02 %
    +250,61 %
    +9,22 %
    -11,00 %
    +339,67 %
    +127,29 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
    Verbio direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Verbio - Aktie schießt in die Höhe +4,83 % - 29.04.2026 Am 29.04.2026 ist die Verbio Aktie, bisher, um +4,83 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     