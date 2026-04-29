Verbio - Aktie schießt in die Höhe +4,83 % - 29.04.2026

Die Verbio Aktie konnte bisher um +4,83 % auf 38,64€ zulegen. Das sind +1,78 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +1,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 38,64€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Verbio Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,37 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verbio eine positive Entwicklung von +74,65 % erlebt.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,43 % 1 Monat -14,37 % 3 Monate +46,02 % 1 Jahr +250,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 29.04.2026, 13:11 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die VERBIO-Kursentwicklung: Diskutiert wird, ob der Aufschwung Ölpreis-getrieben ist oder nicht; es gibt technische Divergenzen, Hinweise auf Gewinnmitnahmen und auffällige 13:30-Uhr-Bewegungen. Fundamental wird das Biokraftstoff-Potenzial durch Indiens Ethanol-Politik und EU-Strategien bewertet. Debatten über eine mögliche Blasenbildung und Analysen kommen hinzu; kommende News wie Q3-Call oder Indiens Ankündigung werden erwartet.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,46 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Archer Daniels Midland Company und Co.

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,32 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.