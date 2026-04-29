NXP Semiconductors Aktie weiter im Aufwärtstrend - +18,46 % - 29.04.2026

Die NXP Semiconductors Aktie konnte bisher um +18,46 % auf 233,05€ zulegen. Das sind +36,31 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NXP Semiconductors Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,63 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 233,05€, mit einem Plus von +18,46 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

NXP Semiconductors ist ein niederländischer Chipentwickler mit Fokus auf Automotive, Industrie, IoT und sichere Identifikation. Hauptprodukte: Mikrocontroller, Automotive-SoCs, RF- und Sicherheitschips. Starke Position in Autoelektronik und kontaktlosen Bezahllösungen. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, Renesas. USP: tiefe Automotive-Integration, Sicherheits-Know-how, breite Embedded-Plattformen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die NXP Semiconductors Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +15,37 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NXP Semiconductors Aktie damit um +20,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,31 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von NXP Semiconductors +25,30 % gewonnen.

NXP Semiconductors Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,05 % 1 Monat +38,31 % 3 Monate +15,37 % 1 Jahr +45,66 %

Informationen zur NXP Semiconductors Aktie

Stand: 29.04.2026, 13:12 Uhr

Es gibt 342 Mio. NXP Semiconductors Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,70 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von NXP Semiconductors

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,76 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +4,34 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +3,80 %. Texas Instruments legt um +0,68 % zu

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Ob die NXP Semiconductors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NXP Semiconductors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.