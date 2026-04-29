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    Besonders beachtet!

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    Bloom Energy (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +21,51 % - 29.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Bloom Energy (A) Aktie bisher um +21,51 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bloom Energy (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Bloom Energy (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +21,51 % - 29.04.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Bloom Energy ist ein Pionier in der Brennstoffzellentechnologie und bietet innovative Lösungen für saubere Energie. Mit der Bloom Box hat das Unternehmen eine markante Position im Energiemarkt eingenommen, wobei es sich durch seine Effizienz und Vielseitigkeit von der Konkurrenz abhebt.

    Wie hat sich die Bloom Energy (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Bloom Energy (A). Sie steigt um +21,51 % auf 235,00. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bloom Energy (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 235,00, mit einem Plus von +21,51 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Bloom Energy (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +70,14 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bloom Energy (A) Aktie damit um +21,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +104,70 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Bloom Energy (A) +211,67 % gewonnen.

    Bloom Energy (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,01 %
    1 Monat +104,70 %
    3 Monate +70,14 %
    1 Jahr +1.304,33 %
    Stand: 29.04.2026, 13:12 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bloom Energy (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bloom Energy (A): Die Diskussion dreht sich um starkes Fundament, Q1-Umsatz ca. 751 Mio USD und EPS ca. 0,25 USD, deutlich besser als erwartet. Analysten erhöhen Kursziele (z. B. RBC auf ca. 335 USD). Die hohe Bewertung (>60 Mrd USD) wird im Kontext eines Jahresziels von 3,4–3,8 Mrd Umsatz, einer 20 Mrd Pipeline und 600–750 Mio Gewinn diskutiert. Nachbörsliche ATH-Entwicklung und Sell-on-news-Bedenken werden erörtert.

    Zur Bloom Energy (A) Diskussion

    Informationen zur Bloom Energy (A) Aktie

    Es gibt 284 Mio. Bloom Energy (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,79 Mrd. € wert.

    Bloom Energy: Aktie explodiert nach Quartalszahlen


    Diese Energie-Aktie ist geladen: Bloom-Energy konnte klar die Erwartungen des Marktes übertreffen. Mittlerweile schraubt sich aber auch das KGV immer höher. Kommt es hier bald zur Kernschmelze?

    Hört der Höhenflug denn nie auf?


    Wer dachte, die atemberaubende Kursrallye der Bloom Energy-Aktie würde langsam zu Ende gehen, hat sich gehörig getäuscht. Am Mittwochmorgen schießt der Kurs des Brennstoffzellenherstellers um +15% in die Höhe auf ein neues Allzeithoch. Warum ist diese Wasserstoffrakete derzeit einfach nicht zu stoppen und sollten Anleger immer noch auf einen Höhenflug setzen? Nicht geschlagen, sondern pulverisiert […] The post Bloom Energy-Aktie +15%: Hört der Höhenflug denn nie auf? first appeared on sharedeals.de.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cummins Inc., Ballard Power Systems und Co.

    Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,04 %. Ballard Power Systems notiert im Plus, mit +1,96 %. Plug Power notiert im Plus, mit +2,26 %. Siemens Energy legt um +2,50 % zu

    Bloom Energy (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bloom Energy (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bloom Energy (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bloom Energy (A)

    +19,44 %
    +21,01 %
    +104,70 %
    +70,14 %
    +1.304,33 %
    +1.446,26 %
    +914,68 %
    +1.017,62 %
    ISIN:US0937121079WKN:A2JQTG
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