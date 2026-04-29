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    Besonders beachtet!

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    Teradyne Aktie stürzt brutal ab -6,10 % - 29.04.2026

    Am 29.04.2026 ist die Teradyne Aktie, bisher, um -6,10 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Teradyne Aktie.

    Besonders beachtet! - Teradyne Aktie stürzt brutal ab -6,10 % - 29.04.2026
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

    Teradyne Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Teradyne Aktie. Mit einer Performance von -6,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Teradyne Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,28 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 305,00, mit einem Minus von -6,10 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Teradyne in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +42,41 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,89 %. Im Jahr 2026 gab es für Teradyne bisher ein Plus von +78,60 %.

    Teradyne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,69 %
    1 Monat +15,89 %
    3 Monate +42,41 %
    1 Jahr +330,92 %
    Stand: 29.04.2026, 13:12 Uhr

    Informationen zur Teradyne Aktie

    Es gibt 157 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,75 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von KLA Corporation, Keysight Technologies und Co.

    KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. Keysight Technologies notiert im Plus, mit +0,07 %.

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    Ob die Teradyne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teradyne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Teradyne

    -7,00 %
    -9,69 %
    +15,89 %
    +42,41 %
    +330,92 %
    +252,83 %
    +169,49 %
    +1.712,01 %
    +1.518,53 %
    ISIN:US8807701029WKN:859892
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