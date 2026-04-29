Seagate Technology Holdings Aktie weiter im Aufwärtstrend - +17,74 % - 29.04.2026

Die Seagate Technology Holdings Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +17,74 % auf 584,00€. Damit gewinnt die Aktie +88,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Seagate Technology Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,75 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 584,00€, mit einem Plus von +17,74 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Seagate Technology Holdings einen Gewinn von +54,57 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +20,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +78,78 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Seagate Technology Holdings um +152,25 % gewonnen.

Seagate Technology Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,74 % 1 Monat +78,78 % 3 Monate +54,57 % 1 Jahr +712,72 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Stand: 29.04.2026, 13:13 Uhr

Es gibt 224 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,83 Mrd. € wert.

Nach einem kleineren Dip am Dienstag schießt der Kurs der Seagate-Aktie am Mittwoch vorbörslich um mehr als +17% in die Höhe auf ein neues Rekordhoch im Bereich 680 US$. Grund sind die am Abend gemeldeten Quartalszahlen. Sind diese wirklich so stark und was ist für die Aktie jetzt noch möglich? Zahlen und Ausblick bärenstark Der […] The post Seagate-Aktie +17%: Sind 700 US$ nur der Anfang? first appeared on sharedeals.de.

Seagate Aktie: Quartalszahlen, Ausblick und Kursreaktion im Überblick – mit Einordnung der charttechnischen Ausgangslage.

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Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.