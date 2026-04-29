Western Digital Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 29.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Western Digital. Mit einer Performance von +10,78 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Western Digital Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 369,95€, mit einem Plus von +10,78 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +50,51 % bei Western Digital.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,54 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Western Digital +147,43 % gewonnen.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,96 % 1 Monat +55,54 % 3 Monate +50,51 % 1 Jahr +922,10 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Stand: 29.04.2026, 13:13 Uhr

Es gibt 339 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,77 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Western Digital

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,99 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +4,62 %.

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Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.