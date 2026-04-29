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    Besonders beachtet!

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    Booking Holdings Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 29.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Booking Holdings Aktie bisher Verluste von -4,82 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Booking Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Booking Holdings Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 29.04.2026
    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

    Booking Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.04.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Booking Holdings Aktie. Sie fällt um -4,82 % auf 141,05. Die Talfahrt der Booking Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,15 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 141,05, mit einem Minus von -4,82 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Booking Holdings mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -16,22 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Booking Holdings auf -22,37 %.

    Booking Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,64 %
    1 Monat +0,88 %
    3 Monate -16,22 %
    1 Jahr -17,38 %
    Stand: 29.04.2026, 13:13 Uhr

    Informationen zur Booking Holdings Aktie

    Es gibt 778 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 109,92 Mrd. € wert.

    Ist sie inzwischen ein Schnäppchen?


    2026 schein kein gutes Jahr für die Booking-Aktie zu werden. Seit Jahresbeginn ist der Kurs mit -23% im Minus. Auch am Mittwochmorgen geht es für die Reisebuchungsplattform um -4% nach unten. Fielen die Quartalszahlen von Booking Holdings so schwach aus und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Sell the news Die negative Kursreaktion der Booking-Aktie […] The post Booking-Aktie: Ist sie inzwischen ein Schnäppchen? first appeared on sharedeals.de.

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    Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Booking Holdings

    -4,01 %
    -14,64 %
    +0,88 %
    -16,22 %
    -17,38 %
    +45,66 %
    +71,57 %
    +198,98 %
    +614,11 %
    ISIN:US09857L1089WKN:A2JEXP
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