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    Besonders beachtet!

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    Starbucks Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 29.04.2026

    Am 29.04.2026 ist die Starbucks Aktie, bisher, um +4,78 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Starbucks Aktie.

    Besonders beachtet! - Starbucks Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 29.04.2026
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    Starbucks ist eine globale Kaffeehauskette mit Fokus auf Premium-Kaffee, Getränke, Snacks und verpackte Produkte. Zweck: „Third Place“ zwischen Arbeit und Zuhause. Starke Marke, weltweites Filialnetz, hohe Preissetzungsmacht. Hauptkonkurrenten: Dunkin’, McCafé, Costa, lokale Cafés. USPs: Markenerlebnis, Store-Design, Loyalty-Programm, digitale Bestell- und Bezahlangebote.

    Starbucks aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 29.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Starbucks. Sie steigt um +4,78 % auf 87,02. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Starbucks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 87,02, mit einem Plus von +4,78 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Starbucks investiert war, konnte einen Gewinn von +10,52 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Starbucks Aktie damit um +5,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,07 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Starbucks +21,18 % gewonnen.

    Starbucks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,25 %
    1 Monat +17,07 %
    3 Monate +10,52 %
    1 Jahr +18,24 %
    Stand: 29.04.2026, 13:13 Uhr

    Informationen zur Starbucks Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Starbucks Aktien. Damit ist das Unternehmen 99,14 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Starbucks

    Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. McDonald's notiert im Minus, mit -0,28 %. Nestle notiert im Minus, mit -0,71 %.

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    Ob die Starbucks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Starbucks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Starbucks

    +4,91 %
    +5,25 %
    +17,07 %
    +10,52 %
    +18,24 %
    -16,20 %
    -6,64 %
    +75,52 %
    +1.913,64 %
    ISIN:US8552441094WKN:884437
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