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    Besonders beachtet!

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    Visa (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 29.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Visa (A) Aktie bisher um +5,22 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Visa (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Visa (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 29.04.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Visa Inc. (A) betreibt ein globales Zahlungsnetzwerk und ermöglicht elektronische Kartenzahlungen für Banken, Händler und Konsumenten. Hauptprodukte: Kredit-, Debit-, Prepaidkarten, Zahlungsabwicklung, Tokenisierung, Risk- und Datenservices. Starke Marktstellung als einer der weltweit führenden Zahlungsnetzwerkbetreiber. Wichtige Konkurrenten: Mastercard, American Express, Discover, PayPal, Adyen. USP: globale Akzeptanz, Skaleneffekte, starke Marke, hohe Profitabilität.

    Wie hat sich die Visa (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Visa (A). Sie steigt um +5,22 % auf 278,00. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Visa (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 278,00, mit einem Plus von +5,22 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +0,97 % bei Visa (A).

    Allein seit letzter Woche ist die Visa (A) Aktie damit um +4,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,93 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -7,91 % verloren.

    Visa (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,65 %
    1 Monat +8,93 %
    3 Monate +0,97 %
    1 Jahr -7,28 %
    Stand: 29.04.2026, 13:14 Uhr

    Informationen zur Visa (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 465,33 Mrd. € wert.

    Visa Announces Global Expansion of Agentic Ready Program


    Visa Inc. (NYSE: V) today announced the expansion of its global Agentic Ready program to clients in Asia Pacific and Latin America. First launched with banks and issuing partners across Europe, including the UK, Agentic Ready is designed to support …

    Adding Five Blockchains for Settlement


    Today, Visa (NYSE: V) announced that it is adding five blockchains to its global stablecoin settlement pilot, expanding how issuers and acquirers can settle with the network. As stablecoins move into mainstream payment flows, Visa’s stablecoin …

    GOLDMAN SACHS stuft VISA auf 'Buy'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Visa von 394 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kreditkartenkonzern habe mehr als nur die übliche Umsatzüberraschung geliefert, schrieb Will Nance in seiner …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Express, Mastercard Registered (A) und Co.

    American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +2,58 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,31 %. Block (A) verliert -0,08 %

    Visa (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Visa (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Visa (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Visa (A)

    +5,43 %
    +5,32 %
    +9,64 %
    +0,97 %
    -7,28 %
    +30,61 %
    +42,81 %
    +302,82 %
    +2.887,13 %
    ISIN:US92826C8394WKN:A0NC7B
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