Visa (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 29.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Visa (A). Sie steigt um +5,22 % auf 278,00€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Visa (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 278,00€, mit einem Plus von +5,22 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Visa Inc. (A) betreibt ein globales Zahlungsnetzwerk und ermöglicht elektronische Kartenzahlungen für Banken, Händler und Konsumenten. Hauptprodukte: Kredit-, Debit-, Prepaidkarten, Zahlungsabwicklung, Tokenisierung, Risk- und Datenservices. Starke Marktstellung als einer der weltweit führenden Zahlungsnetzwerkbetreiber. Wichtige Konkurrenten: Mastercard, American Express, Discover, PayPal, Adyen. USP: globale Akzeptanz, Skaleneffekte, starke Marke, hohe Profitabilität.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +0,97 % bei Visa (A).

Allein seit letzter Woche ist die Visa (A) Aktie damit um +4,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,93 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -7,91 % verloren.

Visa (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,65 % 1 Monat +8,93 % 3 Monate +0,97 % 1 Jahr -7,28 %

Informationen zur Visa (A) Aktie

Stand: 29.04.2026, 13:14 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 465,33 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Express, Mastercard Registered (A) und Co.

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +2,58 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,31 %. Block (A) verliert -0,08 %

Visa (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Visa (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Visa (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.