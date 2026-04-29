SAP Aktie fällt auf 145,16€ - 29.04.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,16 % verliert die SAP Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 145,16€, mit einem Minus von -2,16 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die SAP Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -22,71 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -2,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,75 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -28,83 % erlebt.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,56 % 1 Monat +4,75 % 3 Monate -22,71 % 1 Jahr -40,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 29.04.2026, 13:14 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um KI-Effekte auf SAPs Geschäftsmodell, insbesondere mögliche Umstellung von Per-User- zu Bot-/Agenten-Lizenzen und die Folgen für Umsatz, Wachstum und Bewertung. Diskutiert werden Effizienz- und Margenpotenziale durch Personalabbau, das Risiko eines Wachstumsslowdowns mit Kursdruck, technische Marken 142/130, mittelfristiger Downtrend, langfristiger Uptrend intakt; ein Nutzer nennt 200 € fairen Wert in 2–5 Jahren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 178,26 Mrd. € wert.

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Die Schweizer Großbank UBS hat SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Bei der Präsentation von Konzernchef Christian Klein auf der SAP-Veranstaltung "SAPPHIRE" vom 11. bis 13. Mai dürfte das Thema Daten und Künstliche Intelligenz …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,31 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,44 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,55 %. ServiceNow legt um +0,08 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +0,95 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.