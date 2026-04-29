Europas neuer Devisen-König trotzt der Krise

Hinter dieser Rallye steckt ein Mix aus politischer Klärung und einer unnachgiebigen Geldpolitik. Nach den Wahlen Anfang April 2026 atmeten die Märkte auf: Die Aussicht auf eine stabilere Regierung und – entscheidender noch – die wahrscheinliche Freigabe bisher blockierter EU-Fördergelder haben den "Länderrisiko-Aufschlag" Ungarns massiv schrumpfen lassen. Plötzlich ist der Forint nicht mehr das Sorgenkind Osteuropas, sondern der Favorit der Investoren im Bereich der Emerging Markets.

Der ungarische Forint (HUF) hat sich im Frühjahr 2026 zur stärksten Währung des Kontinents aufgeschwungen. Mit einem Plus von 11,3 Prozent gegenüber dem Euro und beeindruckenden 14,3 Prozent gegenüber dem US-Dollar innerhalb der letzten zwölf Monate lässt er selbst etablierte Fluchtwährungen hinter sich.

Ein Haupttreiber für die Stärke ist die ungarische Nationalbank (MNB). Gouverneur Mihály Varga und sein Vorgänger György Matolcsy haben die Zügel seit Jahren sehr straff gehalten. Bei der Sitzung am 28. April 2026 wurde der Leitzins wie erwartet bei 6,25 Prozent belassen. Das ist das zweithöchste Niveau in der EU, gleich hinter Rumänien mit 6,5 Prozent. Der Forint pendelt aktuell um den höchsten Stand zum Euro seit mehr als vier Jahren

Mit seiner strengen Geldpolitik verteidigt Ungarn einen der höchsten Realzinssätze in der Europäischen Union. Dieser „Zinsschild“ macht den Forint für Carry-Trades extrem attraktiv: Anleger leihen sich Geld in Währungen mit niedrigen Zinsen (wie dem Euro) und legen es in Forint an. Die MNB sieht die Wechselkursstabilität als oberstes Gebot an, um die Inflation (derzeit bei ca. 4,0–4,5 Prozent) zu bändigen, erklären die Analysten von ING in einer Reaktion auf die Zinsentscheidung. Ein starker Forint wirkt hierbei wie ein natürlicher Preisdämpfer für importierte Energie.

Der Ausblick: Knackt der Forint die 350?

Die Prognosen der ING sind optimistisch, sofern das geopolitische Umfeld – insbesondere die Lage im Nahen Osten und die Krise an der Straße von Hormus – nicht eskaliert.

- Das Basisszenario: Der EUR/HUF-Kurs könnte bis Mitte des Jahres auf 350 sinken (aktuell ca. 364).

- Der Euro-Katalysator: Dass in Budapest wieder offen über eine langfristige Euro-Einführung debattiert wird, wirkt als zusätzlicher Vertrauensanker für ausländisches Kapital.

Sollte sich die Lage im Nahen Osten jedoch verschlechtern, droht eine globale Flucht in die Sicherheit, die den US-Dollar stärken und riskante Währungen wie den Forint belasten könnte. In diesem Fall müsste die MNB die Zinsen vermutlich sogar noch länger auf dem aktuellen Niveau halten, um Kapitalabflüsse zu verhindern.

Im Vergleich mit anderen europäischen Währungen steht der Forint aktuell an der Spitze der Performance-Tabellen. Während der polnische Złoty (PLN) und die tschechische Krone (CZK) ebenfalls solide Gewinne verzeichneten, konnten sie die zweistellige Wachstumsrate des Forints gegenüber Euro und US-Dollar nicht matchen. Der Forint profitiert hierbei von seinem Comeback-Status: Da er 2024/25 besonders stark unterbewertet war, ist der Nachholeffekt nun umso gewaltiger.

Der Forint ist derzeit die "High-Yield"-Wette Europas. Solange die ungarische Zentralbank ihre restriktive Linie beibehält und die Annäherung an Brüssel fortgesetzt wird, bleibt die ungarische Währung auf Rekordkurs.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion